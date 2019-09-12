مجلس الأمن يمدد ولاية بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا عاما إضافيا

أصدر مجلس الأمن الدولي، اليوم الخميس، قرارا مدد بموجبه ولاية بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا عاما إضافيا حتى 20 سبتمبر 2020، داعيا جميع الأطراف في ليبيا إلى وقف القتال والعودة إلى العملية السياسية التي يشرف عليها رئيس البعثة غسان سلامة.