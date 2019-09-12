اعتماد وظيفة «مراجع لغوي» بمؤسسات الدولة

القاهرة - بوابة الوسط | الخميس 12 سبتمبر 2019, 05:03 مساء
اجتماع لجنة السلامة اللغوية بمجمع اللغة العربية مع مكتب دعم القرار بمجلس الوزراء. (إدارة التواصل والإعلام)

أكدت لجنة السلامة اللغوية بمجمع اللغة العربية خلال اجتماع استثنائي عقدته مع مكتب دعم القرار التابع لديوان مجلس الوزراء، صباح اليوم الخميس، اعتماد وظيفة «مراجع لغوي» في الملاك الوظيفي بمختلف مؤسسات الدولة.

وقالت إدارة التواصل والإعلام برئاسة مجلس الوزراء عبر صفحتها على «فيسبوك» إن الاجتماع الاستثنائي تركز حول الخطوات التي يجب اتباعها للإشراف على الدورات التدريبية والتنشيطية في اللغة والأسلوب لبعض الموظفين والفنيين في الوزارات والهيئات والمراكز البحثية والمكاتب الإعلامية.

وأضافت إدارة التواصل والإعلام أن الاجتماع الذي عقد بديوان رئاسة الوزراء في العاصمة طرابلس أكد أيضا ضرورة إتاحة الفرصة للجنة السلامة اللغوية بمجمع اللغة العربية للتواصل مع الجهات ذات العلاقة بخصوص تسمية المحال والأنشطة الاقتصادية والتجارية كافة.

كما أكد المشاركون في الاجتماع ضرورة التزام الجهات العامة بقرارات مجمع اللغة العربية المنبثقة عن لجانه، ووضع آلية لحصر المحال والأنشطة التجارية ومدى سلامة مسمياتها لغويا. كما ناقشوا إمكانية الاطلاع على جهود لجان تسمية الشوارع وترقيمها، وكذلك التواصل مع السجل المدني فيما يخص أسماء المواليد.

وأوضحت إدارة التواصل والإعلام أن المشاركين في الاجتماع اتفقوا على ضرورة التواصل مع القنوات الإخبارية، والتباحث معها حول تفعيل المراجعة اللغوية للمادة الإعلامية، وحث الإعلاميين على استعمال الفصحى نطقا وكتابة.

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