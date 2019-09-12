سيالة يستعرض مع معيتيق نتائج محادثات الجامعة العربية بشأن ليبيا

القاهرة - بوابة الوسط | الخميس 12 سبتمبر 2019, 03:33 مساء
وزير «خارجية الوفاق» محمد سيالة، مع النائب بالمجلس الرئاسي أحمد معيتيق، 12 سبتمبر 2019، (حكومة الوفاق)

استعرض وزير الخارجية بحكومة الوفاق محمد سيالة، مع النائب بالمجلس الرئاسي أحمد معيتيق، اليوم الخميس، نتائج المحادثات في الجامعة العربية بشأن ليبيا على مستوى وزراء الخارجية.

وخُصص اللقاء، الذي عقد بديوان رئاسة الوزراء، لـ«استعراض موقف حكومة الوفاق من العدوان على طرابلس، وحقها في الدفاع عن العاصمة وصد العدوان»، حسب بيان إدارة التواصل والإعلام بالحكومة على صفحتها بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».

كما تناول اللقاء، النتائج التي توصل إليها الاجتماع، والخطوات التي يجب اتخاذها في المرحلة القادمة.

وخلال كلمته في اجتماع الجامعة العربية، الثلاثاء الماضي، طالب سيالة الجامعة بـ«الخروج عن صمتها تجاه الأزمة الليبية واتخاذ موقف واضح لوقف الدعم العسكري للقوات المعتدية» على العاصمة طرابلس، في إشارة إلى الحرب الدائرة جنوب العاصمة منذ أبريل الماضي.

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وأضاف أن «هجوم قوات المشير حفتر على العاصمة ضرب عرض الحائط بكل القرارات الدولية وقبل حتى أن يجف قرار القمة العربية بتونس القاضي بضرورة السير في العملية السياسية»، حسب بيان سابق لـ«خارجية الوفاق».

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