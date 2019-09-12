الهلال الأحمر يهدي «أجوكو» درعا تكريمية

القاهرة - بوابة الوسط | الخميس 12 سبتمبر 2019, 02:15 مساء
تكريم جمعية الهلال الأحمر لإدارة شركة الخليج العربي للنفط، 12 سبتمبر 2019، (أجوكو)

قدمت جمعية الهلال الأحمر، اليوم الخميس، درعا تكريمية لشركة الخليج العربي للنفط «أجوكو»، بعد احتضان الشركة الاجتماع الأول لمديري فروع الجمعية، الذي أقيم في القاعة الرئيسية بها

ومنحت الجمعية، رئيس لجنة الإدارة بالشركة، محمد بن شتوان، العضوية الشرفية للجمعية؛ «تقديرا لمجهوداته المتواصلة في دعم الجمعية في أدء أعمالها الإنسانية»، حسب بيان الشركة على صفحتها بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».

يذكر أن اجتماع مديري فروع الهلال الأحمر، عقد أمس الأربعاء، حيث أكد الأمين العام للجمعية، مرعي الدرسي، أهمية الحفاظ على وحدتها، منوها بدور الأمانة العامة، فى دعم وتعزيز قدرات الفروع والمتطوعين.

وقدم مديرو الفروع تقارير أعمالهم للعام 2018 والنصف الأول من العام 2019، مشددين على وحدة الجمعية وتماسكها، وأنهم لن يسمحوا بالعبث بمكتسبات 62 عاما من العطاء الإنساني.

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