دخول 3 وحدات بمحطة شمال بنغازي على شبكة الكهرباء

القاهرة - بوابة الوسط | الخميس 12 سبتمبر 2019, 02:05 مساء
محطة شمال بنغازي، (شركة الكهرباء: أرشيفية)

أعلنت الشركة العامة للكهرباء، اليوم الخميس، دخول الوحدات الثانية والخامسة والسادسة في محطة شمال بنغازي، على الشبكه العامة، ورجوع الأحمال.

يذكر أن التيار الكهربائي انقطع بشكل كامل عن بنغازي ودرنة، أمس الأربعاء، «بسبب خروج إحدى المحطات الإنتاجية بمحطة شمال بنغازي»، حسب بيان سابق للشركة.

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وفي وقت سابق اليوم، كشفت الشركة عن تنفيذ أعمال صيانة في قمنيس والقوارشة، إضافة إلى منطقة السبيعة، التي تضررت بها خطوط الكهرباء جراء الاشتباكات.

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