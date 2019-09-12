ارتفاع الدولار واليورو في السوق الموازية

القاهرة - بوابة الوسط | الخميس 12 سبتمبر 2019, 02:15 مساء

ارتفع سعر صرف الدولار واليورو مقابل الدينار في تداولات اليوم، الأربعاء، بالسوق الموازية.

وصعدت العملة الأميركية إلى 4.26 دينار مقابل 4.24 دينار بفارق قرشين اثنين، حسب متداولين وصفحات بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».

كما ارتفع اليورو بفارق قرش واحد، مسجلا 4.67 دينار مقارنة بـ4.66 دينار أمس. لكن الجنيه الإسترليني استقر عند سعر 5.17 دينار الذي سجله أمس، في السوق الموازية.

وحافظت الليرة التركية على مستوى 0.74 دينار، الذي سجلته الأربعاء، كان ارتفاع الدينار التونسي إلى 1.48 دينار مقابل 1.47 دينار، أمس.

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