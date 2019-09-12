إصلاح أضرار تعرضت لها شبكة الكهرباء في السبيعة جراء الاشتباكات

القاهرة - بوابة الوسط | الخميس 12 سبتمبر 2019, 01:38 مساء
صيانة أحد أبراج الضغط العالي في السبيعة، 12 سبتمبر 2019، (شركة الكهرباء)

نفذت فرق الشركة العامة للكهرباء، اليوم الثلاثاء، أعمال صيانة في الشبكة بمنطقة السبيعة السجاد (جنوب طرابلس).

وذكرت الشركة أن أعمال الصيانة تشمل «إرجاع حلقتي جهد 11/30 ك.ف، التي تعرضت للإتلاف نتيجة الاشتباكات الدائرة بالمنطقة»، حسب بيان على صفحتها بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».

وأوضحت الشركة أن فرقة خطوط الجهد الفائق 220 ك.ف نفذت الصيانة، بمساعدة فنيي ومهندسي دائرة توزيع قصر بن غشير.

وشهدت المنطقة، خلال الأسبوعين الماضيين، اشتباكات استخدمت فيها الأسلحة الثقيلة، بين القوات التابعة لحكومة الوفاق والقوات التابعة للقيادة العامة.

اقرأ أيضا: اشتباكات بالأسلحة الثقيلة بين قوات «الوفاق» و«القيادة العامة» في منطقة السبيعة

واليوم، أعلنت الشركة العامة للكهرباء، تنفيذ أعمال صيانة خطوط الكهرباء في قمنيس والقوارشة. وقالت إن الفرق التابعة لها «تجري أعمال صيانة خطوط قمنيس (220 ك. ق)، والقوارشة (220 ك. ق)، بوتيرة عالية من أجل إتمام المهام الموكلة إليها في أسرع وقت ممكن»، حسب بيان سابق.

صيانة برج آخر
 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

في ذكرى 11 سبتمبر .. واشنطن تتعهد بإنهاء العنف في ليبيا وإعادة تأسيس الوساطة ...
ليبيا
طيران التحالف الدولي يلقي 36 طنًّا من القنابل على «جزيرة داعش» بالعراق (فيديو)
دولى
استقالة رئيس لجنة الحكام بالاتحاد الليبي لكرة القدم
رياضة محلية
جاك ما يطوي صفحة «علي بابا» بعد عشرين عاما من تأسيسه للمتجر الإلكتروني الصيني
اقتصاد
بالصور.. فرحة أهالي خولان بالمياه بعد 50 عاما من العطش
ليبيا
حفتر ينقل 678 من ضباط وأفراد الشرطة إلى القوات المسلحة
ليبيا
الحاسي يوجه بدراسة ردود الحكومة الموقتة على ملاحظات تقرير «الرقابة الإدارية»
ليبيا
«هواوي» تعرض تدشين محطة طاقة شمسية بليبيا واستيراد مليون مصباح موفر
ليبيا
سلامة لـ«ليبراسيون»: السيناريو السلمي كان مستحيلًا قبل أسابيع لكنه اليوم معروض ...
ليبيا
المركزي: 14.2 مليار دولار إجمالي المدفوعات من النقد الأجنبي خلال 8 أشهر
ليبيا
سلامة لـ«ليبراسيون»: حفتر وضع شروطا لانسحاب محتمل من حرب العاصمة
ليبيا
ضبط نجلة ضابط في الجيش بتهمة التعاون مع تنظيم داعش في سرت
ليبيا
 المزيد من ليبيا

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

شبح السرطان يسيطر على نيويورك بعد هجمات 11 سبتمبر