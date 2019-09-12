«الأرصاد»: اعتدال الطقس شمالا.. وسحب رعدية على غدامس والحمادة

القاهرة - بوابة الوسط | الخميس 12 سبتمبر 2019, 01:02 مساء

توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية، اعتدال درجات الحرارة على المناطق الساحلية شمالا، مع رطوبة عالية، حيث تتراوح درجات الحرارة بين 28 و32 درجة مئوية، وبين 33 و38 درجة مئوية على الدواخل.

وأظهرت النشرة الجوية الصادرة عن المركز، اليوم الخميس، أن درجات الحرارة تتراوح بين 39 و42 درجة مئوية على مناطق الوسط والجنوب، ومن المتوقع أن تسجل انخفاضا طفيفا على المناطق الشرقية من الغد، وبالمثل على مناطق الشمال الغربي من يوم السبت المقبل، كما تتكاثر السحب الرعدية مساء على «بعض مرتفعات الجبل الغربى وغدامس والحمادة»، مع احتمال سقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة.

رأس أجدير حتى سرت - سهل الجفارة - جبل نفوسة:
تكاثر للسحب من حين لآخر هذا اليوم على بعض مرتفعات الجبل الغربي، تصحبها خلايا رعدية، مع احتمال بسيط لسقوط أمطار متفرقة، ويتكون الضباب آخر الليل والصباح الباكر على نالوت.

الرياح شرقية إلى شمالية شرقية، معتدلة السرعة، تنشط أحيانا على الساحل الغربي، مثيرة للغبار، بينما تكون جنوبية شرقية على الدواخل، خفيفة إلى معتدلة السرعة، تتحول مساء إلى شمالية شرقية.

وتتراوح درجات الحرارة القصوى بين 30 و32 درجة مئوية على المناطق الساحلية، وبين 33 و37 درجة مئوية على الدواخل، وتسجل انخفاضا تدريجيا بداية من مساء الغد.

الخليج - سهل بنغازي حتى أمساعد - جالو - مراده:
تتكاثر السحب غدا على الجبل الأخضر، مع احتمال سقوط أمطار خفيفة، فيما تكون الرياح شمالية إلى شمالية شرقية، معتدلة السرعة، تنشط بعد الظهر مما يتسبب في إثارة الغبار على بعض المناطق.

وتتراوح درجات الحرارة القصوى بين 28 و32 درجة مئوية على المناطق الساحلية والجبل الأخضر، وبين 33 و39 درجة مئوية على الدواخل، ثم تسجل انخفاضا طفيفا من الغد.

الجفرة - سبها - غات - غدامس - الحمادة:
تكاثر السحب مساء اليوم على غدامس والحمادة، مع احتمال سقوط أمطار متفرقة، تصحبها خلايا رعدية.

الرياح شمالية شرقية، معتدلة السرعة على الجفرة، تنشط مساء، بينما تكون جنوبية شرقية على باقي المناطق، معتدلة إلى نشطة السرعة على البعض، وتتحول مساء إلى شمالية شرقية، بينما تتراوح درجات الحرارة القصوى بين 39 و42 درجة مئوية.

الكفرة - السرير - تازربو:
الطقس مشمس، وتكون الرياح شمالية إلى شمالية شرقية، خفيفة إلى معتدلة السرعة، بينما تتراوح درجات الحرارة القصوى بين 38 و41 درجة مئوية.

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