«مركزي البيضاء» يوجه بتخفيض مدة المقاصة للصكوك

القاهرة - بوابة الوسط | الخميس 12 سبتمبر 2019, 12:03 مساء
اجتماع مدير إدارة الرقابة على المصارف، إدريس لاحمير، لبحث وضع المقاصة الإلكترونية، 12 سبتمبر 2019، (المصرف المركزي في البيضاء)

وجه المصرف المركزي في البيضاء، بالعمل على تخفيض مدة المقاصة للصكوك في كل المصارف التجارية بالمنطقة الشرقية.

وطلب مدير إدارة الرقابة على المصارف والنقد، إدريس لاحمير، خلال اجتماعه في بنغازي، بمديري المصارف التجارية في المنطقة الشرقية، بحل جميع المشاكل بين المصارف بخصوص المقاصة الإلكترونية، حسب بيان المصرف على صفحته في موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، اليوم الخميس.

وناقش لاحمير، خلال الاجتماع، العراقيل التي تواجه عمل المصارف، خصوصا في ما يتعلق بعمل المقاصة الإلكترونية والعادية والمشاكل التي تعطل عملها.

وذكر «مركزي البيضاء» أن هذا الإجراء جاء بعد «إعلان المصرف المركزي في طرابلس إيقاف المقاصة الإلكترونية في جميع المصارف التجارية بالبلاد بسبب خلل فني أدى إلى تعطل تحصيل الصكوك بين المصارف». يشار إلى أن المصرف المركزي في طرابلس لم يصدر بيانا رسميا بشأن هذا القرار، أو أسبابه.

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