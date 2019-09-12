اجتماع في «تعليم الوفاق» لتفعيل دور المكتبة المدرسية

اجتماع «تعليم الوفاق» لبحث تفعيل دور المكتبة المدرسية، 11 سبتمبر 2019، (صفحة الوزارة على فيسبوك)

عقدت وزارة التعليم بحكومة الوفاق اجتماعا لتفعيل دور المكتبة المدرسية، وإيجاد آلية مثلى للربط والتواصل المباشر مع أمناء المكتبات المدرسية بالمدارس بقسم المكتبات المدرسية، وقسم المكتبات بإدارة التفتيش التربوي والمؤسسات المعنية بالمكتبة بشكل عام.

وتهدف تلك الآلية إلى الوقوف على أهم العراقيل التي تواجه أمناء المكتبات المدرسية، ومعرفة أوجه القصور في عمل المكتبة المدرسية ومدى تجاوب مدير وإدارة المدرسة والمعلمين والإدارة التعليمية، وذلك من أجل إعداد رؤية وتصور موحد لدور المكتبة المدرسية، كي تؤدي رسالتها التعليمية والتربوية، حسب بيان الوزارة على صفحتها بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، أمس الأربعاء.

وتطرق الاجتماع إلى الأسباب التي أدت إلى تجميد حصة المكتبة المدرسية، وتحديد الاحتياجات التدريبية لأمناء المكتبات المدرسية المختصين وغير المختصين، والآلية التي يتم بها تزويد المكتبات بالمدارس بالكتب.

وخلص الاجتماع إلى ضرورة إعداد برامج وملتقيات، من شأنها إظهار أهمية المكتبة المدرسية في حياة النشء للمسؤولين بشكل عام، والقائمين على العملية التعليمية بشكل خاص.