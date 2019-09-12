بالصور: رئيس «أركان الوفاق» الفريق المهدي يزور حرس الحدود

رئيس الأركان العامة للجيش بحكومة الوفاق الفريق الركن محمد علي المهدي. (الإنترنت)

زار رئيس الأركان العامة للجيش الليبي بحكومة الوفاق الفريق الركن محمد علي المهدي بزيارة لمقر رئاسة أركان حرس الحدود والأهداف الحيوية.

وقال المكتب الإعلامي برئاسة الأركان إن الفريق المهدي ناقش مع الركن اللواء نوري شراطة والعديد من ضباط أركان حرس الحدود «الصعوبات التي تواجه حرس الحدود في أداء مهمته في حماية الحدود».

كما جرى التطرق إلى «السبل الداعمة لحرس الحدود بالشكل اللازم لحماية البلاد من عصابات التهريب والجماعات الإرهابية وفق الإمكانات التي تمكن الحرس من أداء مهامه على الوجه المطلوب»، وفقًا لمكتب الإعلامي برئاسة الأركان العامة للجيش الليبي.

واطلع رئيس الأركان العامة على «عمل الإدارات والأقسام التابعة لرئاسة حرس الحدود كان من ضمنها السرية الطبية».

من اليسار رئيس الأركان العامة للجيش بحكومة الوفاق الفريق الركن محمد علي المهدي. (الإنترنت)

من اليسار رئيس الأركان العامة للجيش بحكومة الوفاق الفريق الركن محمد علي المهدي. (الإنترنت)

الثالث من اليمين من اليسار رئيس الأركان العامة للجيش بحكومة الوفاق الفريق الركن محمد علي المهدي. (الإنترنت)

من اليسار رئيس الأركان العامة للجيش بحكومة الوفاق الفريق الركن محمد علي المهدي. (الإنترنت)