المشير حفتر يلتقي وفدًا من أعيان ومشايخ قبيلة الرجبان والعربان

استقبل القائد العام للجيش المشير خليفة حفتر، اليوم الخميس، في مكتبه بمقر القيادة العامة بمنطقة الرجمة، وفدًا من أعيان ومشايخ قبيلة الرجبان والعربان.

وقال مكتب إعلام القيادة العامة عبر صفحته على «فيسبوك» إن الوفد أكد خلال اللقاء «دعم أعيان ومشايخ قبيلة الرجبان والعربان التام للقيادة العامة للقوات المسلحة وحربها على الإرهاب».

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كما أكد الوفد على «دور القوات المسلحة في تطهير كامل ليبيا من التطرف والإرهاب وكافة التشكيلات التي تشكل خطرا على أمن الوطن والمواطن».