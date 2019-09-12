مرضى الكلى مهددون بعد إظلام سرت

قال مدير مكتب الإعلام ببلدية سرت محمد الإميل، في تصريحات لـ«بوابة الوسط» إن الاتصالات والإنترنت في البلدية تعيش حالة متردية بعد انقطاع الكهرباء، والذي يغطي البلدية بالكامل، مضيفا أن هناك مرضى لديهم مواعيد للتردد على قسم غسيل الكلى بمستشفى بن سينا، وهو ما يهدد صحتهم وحياتهم.

وأكد رئيس لجنة الازمة بالشركة العامة للكهرباء بسرت مهندس فتحى قرقوم، في تصريحات لـ«بوابة الوسط»، أن مدينة سرت وضواحيها دخلت فى إظلام تام بسبب أمور فنية تتعلق بفصل تغدية سرت من المنطقة الغربية وإعادة ربطها عن طريق المنطقة الشرقية كما كانت عليه في الأشهر الماضية.

انقطاع الكهرباء عن سرت بسبب خروج وحدات توليد المنطقة الشرقية

وأعلنت بلدية سرت في وقت سابق أمس الأربعاء، عن انقطاع التيار الكهربائي بالكامل بالبلدية «نتيجة خروج بعض وحدات توليد الكهرباء في المنطقة الشرقية».