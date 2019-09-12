الصحفي المجري المصاب في قصف «صلاح الدين» يغادر إلى بلاده

القاهرة - بوابة الوسط: أسماء بن سعيد | الخميس 12 سبتمبر 2019, 12:50 صباحا
الصحفي المجري، جرجيلي سابو، قبل مغادرة مطار مصراتة متوجها إلى بلاده, 11 سبتمبر 2019 (بوابة الوسط)

قال مدير إدارة الإعلام الخارجي بوزارة الخارجية في حكومة الوفاق عبدالفتاح مهنى، إن المصور الصحفي المجري، جرجيلي سابو، التابع لتلفزيون «RTL»، غادر الأربعاء، إلى بلاده من مطار مصراتة، بعدما استقرت حالته الصحية.

وأضاف مهنى، في تصريح إلى «بوابة الوسط»، أن الصحفي نجا من قصف «الطيران المعتدي» في محور صلاح الدين، ومع استقرار حالته الصحية في مصحة سيول الطبية، عاد إلى بلاده بعدما أكد الأطباء أن حالته الصحية مستقرة وتسمح له بالسفر.

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وشدد على أن الصحفي المجري تلقى الرعاية الصحية التامة على نفقة الحكومة الليبية، إذ أجريت له علمية جراحية لإخراج الشظايا من جسمه وتضميد جراحه، مضيفا أن إصابته كانت طفيفة مقارنة بالمقاتلين الذين كانوا إلى جواره أثناء القصف وفق الأطباء في المصحة.

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