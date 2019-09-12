«المالية» تواصل اجتماعاتها مع الجهات الممولة لمناقشة ميزانية 2020

واصلت اللجنة المالية الدائمة، اجتماعاتها مع الجهات الممولة من الخزانة العامة بديوان وزارة المالية، أول من أمس الثلاثاء، وذلك لمناقشة مشروع مقترح الميزانية للعام 2020.

وأوضح بيان لوزارة المالية بحكومة الوفاق، أن اللجنة اجتمعت أول من أمس الثلاثاء مع ديوان وزارة الشؤون الاجتماعية، والهيئة العامة لصندوق التضامن الاجتماعي، والهيئة الليبية للإغاثة، ودار الوفاء لرعاية العجزة والمسنين.

وتضمنت الاجتماعات أيضا، صندوق دعم الزواج، ومجمع المرج للرعاية الاجتماعية، ومركز تأهيل وإعادة تأهيل المعاقين جنزور، ومركز السواني لتأهيل وإعادة تأهيل ذوي الإعاقة، ومركز الدراسات الاجتماعية، ومركز المعلومات والتوثيق بوزارة الشؤون الاجتماعية.