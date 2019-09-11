انقطاع الكهرباء عن سرت بسبب خروج وحدات توليد المنطقة الشرقية

أعلنت بلدية سرت عن انقطاع التيار الكهربائي بالكامل بالبلدية نتيجة خروج بعض وحدات توليد الكهرباء في المنطقة الشرقية.
وقالت البلدية في بيان، إن بعض الوحدات عادت للعمل وجارٍ إرجاع الكهرباء بالكامل للمدينة خلال الساعات القادمة.
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