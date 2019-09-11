تشكيل لجنة مشتركة لتفعيل دور الأحداث وحماية المرأة

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 11 سبتمبر 2019, 09:00 مساء
اجتماع مسؤولي وزارتي العدل والشؤون الاجتماعية والشرطة القضائية. (وزارة العدل)

اتفق مسؤولون بوزارتي العدل والشؤون الاجتماعية في حكومة الوفاق الوطني وجهاز الشرطة القضائية خلال اجتماع مشترك عقد اليوم الأربعاء، على «تشكيل لجنة مشتركة بين الجهات المذكورة لتفعيل دور الأحداث ودور حماية المرأة» بحسب ما نشرته وزارة العدل عبر صفحتها على «فيسبوك».

وأوضحت وزارة العدل أن الاجتماع عقد بناء على تعليمات المفوض بالوزارة وناقش عدة ملفات من بينها ملف الأحداث الجانحين وملف دور حماية المرأة وكذلك أماكن زيارة الأطفال المحضونين بالإضافة لبحث إمكانية تدريب إخصائيين نفسيين واجتماعيين بمعيّة وزارة الشؤون الاجتماعية.

وأضافت أن المشاركين في الاجتماع اتفقوا على «تشكيل لجنة مشتركة بين الجهات المذكورة لتفعيل دور الأحداث ودور حماية المرأة» و«تخصيص صالات بفروع وزارة الشؤون الاجتماعية ومكاتبها بالبلديات والمناطق لغرض زيارة الأطفال المحضونين عِوضاً عن تنفيذها بمقرات الشرطة القضائية».

كما اتفق المجتمعون على «ندب إخصائيين اجتماعيين ونفسيين من وزارة الشؤون الاجتماعية لجهاز الشرطة القضائية لسد النقص بمؤسسات الإصلاح والتأهيل (السجون)» و«ترشيح عدد من خريجي علم النفس والاجتماع التابعين لجهاز الشرطة القضائية لوزارة الشؤون الاجتماعية لتتولى تدريبهم والتطوير من قدراتهم المهنية».

حضر الاجتماع الذي عقد بمقر جهاز الشرطة القضائية في طرابلس، المكلف بملف الفئات المستضعفة بوزارة العدل، ووكيل وزارة الشؤون الاجتماعية والمستشارة الاجتماعية لوكيل الوزارة ورئيس جهاز الشرطة القضائية المكلف ومدير إدارة الرعاية الاجتماعية.

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