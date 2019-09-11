«تعليم الموقتة» تعتمد صيانة وإنشاء مشروعات تعليمية بأكثر من 200 مليون دينار

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 11 سبتمبر 2019, 08:32 مساء
وزير التعليم بالحكومة الموقتة فوزي عبدالرحيم بومرّيز . (الإنترنت)

اعتمد وزير التعليم بالحكومة الموقتة فوزي عبدالرحيم بومريز، ترسية صيانة وإنشاء عدد من المشروعات التابعة للمؤسسات التعليمية، والتي صدر لها قرار من رئاسة الوزراء.

ووفق بيان لـ«تعليم الموقتة» فإن تكلفة المشروعات الـ17 تفوق 200 مليون دينار ليبي، وتستهدف عددا من البلديات، وتتضمن عددا من مشاريع الصيانة والإنشاء لعدد من المؤسسات التعليمية بالإضافة إلى صيانة وإنشاء عدة مرافق ومواقع خاصة بجامعة بنغازي.

«تعليم الموقتة» تعلن عن موعد انطلاق العام الدراسي في نهاية سبتمبر

وكانت وزارة التعليم بالحكومة الموقتة، قالت الأحد الماضي، إنها ستعلن عن موعد انطلاق العام الدراسي الجديد (2019 - 2020) في نهاية سبتمبر الجاري، بحسب ما نشره مكتب الإعلام والتواصل بالوزارة عبر صفحة الوزارة على «فيسبوك».

وأشار مكتب الإعلام والتوصل إلى أن وزير التعليم وجه كتابا إلى مراقبي التعليم في البلديات نوه فيه إلى أنه «سيتم التنسيق مع كافة مراقبات التربية والتعليم بالبلديات لتوحيد انطلاق الدراسة وتحديد مواعيد الامتحانات».

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