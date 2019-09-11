حكومة الوفاق تبحث أوضاع النازحين وتطبيق الحوكمة واللائحة التنفيذية لقانون الأحزاب

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 11 سبتمبر 2019, 06:19 مساء
اجتماع مجلس وزراء حكومة الوفاق الوطني. الأربعاء، 11 سبتمبر 2019 (المكتب الإعلامي لرئيس المجلس الرئاسي)

ناقش مجلس وزراء حكومة الوفاق الوطني في اجتماع عقده صباح اليوم الأربعاء، برئاسة رئيس المجلس الرئاسي فائز السراج، أوضاع النازحين وتطبيق نظام الحوكمة الرشيدة، ومشروع اللائحة التنفيذية لقانون الأحزاب السياسية.

وقرر المجلس إحالة مشروع اللائحة التنفيذية للقانون رقم (12) لسنة 2012 بشأن الأحزاب السياسية إلى إدارة الشؤون القانونية والشكاوى لدراستها بالتنسيق مع إدارة القانون بوزارة العدل.

وحول أوضاع النازحين كلفت المجلس نائب رئيس المجلس الرئاسي أحمد معيتيق بمتابعة تنفيذ إجراءات تقديم الإعانات المادية والعينية للنازحين، كما استعرض المجلس تطبيق نظام الحوكمة الرشيدة في مؤسسات الدولة الإدارية، وكلف مستشارين مختصين للتواصل مع وزير الدولة لشؤون هيكلة المؤسسات بهذا الخصوص.

و قررت الحكومة خلال الاجتماع الذي عقد في العاصمة طرابلس إحالة مشروع قرار بشأن اعتماد تشكيل لجنة للسلامة علي الطرق البرية إلى الإدارة القانونية، وفق ما نشره المكتب الإعلامي لرئيس المجلس الرئاسي.

وبدأ السراج الاجتماع بتقديم «حوصلة بآخر التطورات والمستجدات علي مختلف الأصعدة» بعد اعتماد محضر الاجتماع السابق واستعراض جدول متابعة تنفيذ قراراته وتوصياته، حسب ما قال المكتب الإعلامي عبر صفحته على «فيسبوك»

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