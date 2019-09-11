استعدادات لتنظيم ورشة عمل حول المواقع الأثرية المعرضة للخطر

القاهرة - بوابة الوسط: أسماء بن سعيد | الأربعاء 11 سبتمبر 2019, 03:47 مساء
جانب من اجتماع اللجنة المكلفة بمتابعة تقييم المواقع الأثرية الليبية المسجلة على لائحة التراث العالمي. (الإنترنت)

عقدت اللجنة المكلفة بمتابعة تقييم المواقع الأثرية الليبية المسجلة على لائحة التراث العالمي باللجنة الوطنية للتربية والثقافة والعلوم، اجتماعا اليوم الأربعاء؛ لمناقشة استعدادات تنظيم ورشة عمل تقييمية لحالة المواقع الأثرية الليبية المسجلة على لائحة التراث العالمي المعرضة للخطر.

وأكدت اللجنة في بيان اليوم الأربعاء، أنه «جرى الاتفاق على التواصل مع مكتب اليونسكو بالرباط لترشيح خبير دولي للمشاركة في أعمال هذه الورشة، ودعوة جميع المؤسسات ذات العلاقة للمساهمة بإثرائها بخبرائها».

ولفت البيان إلى تأجيل مناقشة بعض المواضيع المنبثقة عن إقامة الورشة إلى الاجتماع المقبل.

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