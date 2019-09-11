لجنة الأزمة ببلدية الغريفة تبحث حلولا سريعة لتخفيف معاناة نازحي مرزق

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 11 سبتمبر 2019, 02:49 مساء
جانب من اجتماع اللجنة العليا للأزمة ببلدية الغريفة. (الإنترنت)

بحثت اللجنة العليا لإدارة أزمة نازحي بلدية مرزق وضع حلول سريعة ومناسبة لتخفيف معاناة النازحين، وأكد المجتمعون «تشكيل غرفة مركزية للتواصل والإشراف على الإغاثة الإنسانية المقدمة من الجهات الخاصة والعامة».

جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة برئاسة علي أبوبكر الحيطوم اليوم الأربعاء بديوان المجلس البلدي الغريفة، حيث تابعت أعمالها بشأن استقبال نازحي مرزق وحصر وتوثيق العائلات النازحة وتوزيع الإغاثة الإنسانية عليها.

وأشاد عميد بلدية الغريفة عبدالستار السنوسي، بأعمال اللجنة المكلفة من قبل المجلس البلدي، وأكد استمرارية العمل بكل جدية ووضع حلول سريعة ومناسبة لتخفيف معاناة النازحين، فيما أكد المجتمعون «تشكيل غرفة مركزية للتواصل والإشراف على الإغاثة الإنسانية المقدمة من الجهات الخاصة والعامة».

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ومنذ الشهر الماضي، تشهد مرزق اشتباكات عنيفة بين المكونات الاجتماعية في المدينة، تسببت في مقتل العشرات ونزوح مئات العائلات إلى خارج المدينة ومناطق آمنة.

وتعاني المدينة عدم وصول أي مساعدات، واستمر انقطاع التيار الكهربائي والمياه لساعات طويلة، وغالبية المراكز الخدمية متعطلة، إضافة إلى نقص الأطقم الطبية، كما تسببت الاشتباكات في مقتل العشرات ونزوح مئات العائلات إلى خارج المدينة؛ بحثا عن مناطق آمنة، وسط تبادل الاتهامات بين قوات المجلس الرئاسي وقوات القيادة العامة للقوات المسلحة، واستمرار معاناة الأهالي.

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