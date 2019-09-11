مصلحة الجوازات في بنغازي: وصول 11 ألف جواز سفر تخص المتقدمين في 2018 و2019

موظفو مصلحة الجوازات فرع بنغازي خلال تسلمهم الدفعة الأولى من جوازات السفر. (الإنترنت)

قال مكتب الإعلام الأمني لمصلحة الجوازات والجنسية وشؤون الأجانب فرع بنغازي إن الدفعة الأولى من جوازات السفر التي جرى الإعلان عن وصولها أمس وعددها 11 ألف جواز تخص المواطنين من المنطقة الشرقية الذين تقدموا لتحديث جوازاتهم في العام 2018- 2019 وصلت.



وأضاف المكتب في بيان اليوم الأربعاء أن هذه الجوازات جرى طباعتها في مدينة طرابلس لعدم وجود طباعة للأغلفة في المنطقة الشرقية، مشيرا في الوقت نفسه إلى أن الدفعة الثانية ستصل قريبا.



وأوضح أن غلاف جواز السفر غير متوافر في المنطقة الشرقية لطباعتها، وسيتم الإعلان رسميا عن موعد فتح باب التقدم مجددا لتحديث جواز السفر.



وأعلن معاون رئيس مصلحة الجوازات والجنسية بالمنطقة الشرقية، العميد حمدي العبيدي، أمس وصول 11 ألف جواز سفر دفعة أولى لمدينة بنغازي بعد طباعتها في مصلحة الجوازات بمدينة طرابلس، مؤكدا في الوقت نفسه أنه «جرى البدء في توزيعها على الفروع من اليوم».