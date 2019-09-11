العملات الدولية تواصل الصعود بالسوق الموازية

واصلت أسعار صرف العملات الدولية الأكثر تداولا في السوق الموازية ارتفاعها مقابل الدينار في تداولات، اليوم الأربعاء.

وصعد الدولار الأميركي إلى 4.29 دينار مقابل 4.28 دينار بفارق قرش واحد، حسب متداولين وصفحات بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».

كما ارتفع اليورو بالفرق نفسه، مسجلا 4.70 دينار مقارنة بـ4.69 دينار، أمس. لكن الجنيه الإسترليني صعد بفارق قرشين اثنين، مسجلا 5.22 دينار مقابل 5.20 دينار، أمس، في السوق الموازية.

وفي حين استقرت الليرة التركية عند مستوى 0.74 دينار، الذي سجلته الثلاثاء، كان ارتفاع الدينار التونسي إلى 1.50 دينار مقابل 1.49 دينار، أمس.