الأرصاد تحذر من طقس غير مستقر وارتفاع طفيف في الحرارة

توقع المركز الوطني للأرصاد، «طقسا غير مستقر مصحوبا بارتفاع طفيف في درجات الحرارة ورياح نشطة نسبيا على مناطق الشمال مع تكاثر السحب اليوم الأربعاء على بعض مناطق الجبل الغربي وغدامس والمناطق المجاورة لها».

وأشار المركز في بيان نشره المركز عبر صفحته «فيسبوك» إلى احتمال سقوط أمطار خفيفة تصحبها أحيانا خلايا من السحب الرعدية على غدامس، متوقعا «أن يتحسن الطقس تدريجيا بداية من يوم الغد على مناطق الشمال الشرقي، ويكون الاعتدال في درجات الحرارة بداية من يوم الجمعة على أغلب مناطق الشمال الغربي».

وأكد أن درجات الحرارة القصوى المتوقع تسجيلها اليوم على مناطق الشمال تتراوح ما بين 31 و37 درجة مئوية وتصل على الدواخل 40 درجة مئوية بينما تتراوح على أغلب مناطق الوسط والجنوب ما بين 38 و42 درجة مئوية.

رأس إجدير حتى سرت - سهل الجفارة - جبل نفوسة:

تتكاثر السحب هذا اليوم على نالوت ومناطق أقصى الجبل الغربي مع احتمال بسيط لسقوط أمطار خفيفة.

وتكون الرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تتحول تدريجيا من مساء اليوم إلى شمالية شرقية فجنوبية شرقية معتدلة السرعة إلى نشطة أحيانا على بعض المناطق.

وتتراوح درجات الحرارة القصوى بين 31 و37 درجة مئوية، وتصل على أبونجيم إلى 39 درجة مئوية.

الخليج - سهل بنغازي حتى أمساعد - جالو - مرادة:

السماء صافية إلى قليلة السحب، ومن المتوقع أن تتكاثر السحب يوم الجمعة على الجبل الأخضر مع احتمال بسيط لسقوط أمطار خفيفة.

وتكون الرياح جنوبية شرقية إلى جنوبية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحيانا على سهل بنغازي والجبل الأخضر مما قد تتسبب في إثارة الأتربة والغبار تتحول تدريجيا مساء اليوم إلى شمالية غربية فشمالية شرقية.

وتتراوح درجات الحرارة القصوى بين 31 و36 درجة مئوية، وتصل إلى 40 درجة مئوية على الدواخل، وتسجل انخفاضا يوم الغد على أغلب المناطق.

الجفرة – سبها -غـات -غدامس - الحمادة:

تتكاثر السحب هذا اليوم على غدامس والمناطق المجاورة لها مع احتمال سقوط أمطار خفيفة قد تصحبها خلايا من السحب الرعدية.

والرياح شرقية إلى جنوبية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة، تنشط أحيانا يوم الغد على بعض المناطق مما قد يتسبب في إثارة الأتربة والغبار، فيما تتراوح درجات الحرارة القصوى بين 38 و42 درجة مئوية.