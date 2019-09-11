مصلحة الأحوال المدنية بنغازي: منظومة السجل المدني الأبيار تعمل بصورة طبيعية

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 11 سبتمبر 2019, 10:58 صباحا
مدير مصلحة الأحوال المدنية بنغازي العقيد أسامة الدرسي. (مصلحة الأحوال المدنية بنغازي)

قال مدير مصلحة الأحوال المدنية بنغازي، العقيد أسامة الدرسي، إن منظومة السجل المدني الأبيار تعمل بصورة طبيعية، ولا توجد أية مشاكل بخصوصها، ولم أعط التعليمات بإيقافها بحسب ما يتم تداوله عبر صفحات التواصل الاجتماعي.

وأضاف الدرسي، حسب بيان نشرته المصلحة عبر صفحتها بموقع «فيسبوك»، أن رئيس المنظومة المكلف المهندس سامي البدري من فترة متواجد بصورة يومية داخل السجل المدني الأبيار، ويقدم الخدمات للمواطنين إلى حين تكليف موظف بتولي المنظومة.

وأكد الدرسي أن إدارة الفرع تقدم كافة الخدمات للمواطنين، ولم تقم يوما بإيقاف أو تعطيل إجراءات المواطنين في كافة الفروع، وأنها مؤسسة أنشئت لخدمة الوطن والمواطن.

من جهته، قال رئيس قسم التوثيق والمعلومات بالفرع إن كل الأخبار المتداولة عبر صفحات التواصل الاجتماعي بإغلاق منظومة سحب الشهادات هي أخبار غير صحيحة.

وأشار إلى أن رئيس المنظومة سامي البدري يملك كافة الصلاحيات للتعديل والإضافة وسحب الشهادات وإجراء أي شيء يخص عمله، وهو متواجد داخل مكتبه بالسجل المدني الأبيار.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

استقالة رئيس لجنة الحكام بالاتحاد الليبي لكرة القدم
رياضة محلية
جاك ما يطوي صفحة «علي بابا» بعد عشرين عاما من تأسيسه للمتجر الإلكتروني الصيني
اقتصاد
بالصور.. فرحة أهالي خولان بالمياه بعد 50 عاما من العطش
ليبيا
حفتر ينقل 678 من ضباط وأفراد الشرطة إلى القوات المسلحة
ليبيا
الحاسي يوجه بدراسة ردود الحكومة الموقتة على ملاحظات تقرير «الرقابة الإدارية»
ليبيا
«هواوي» تعرض تدشين محطة طاقة شمسية بليبيا واستيراد مليون مصباح موفر
ليبيا
سلامة لـ«ليبراسيون»: السيناريو السلمي كان مستحيلًا قبل أسابيع لكنه اليوم معروض ...
ليبيا
المركزي: 14.2 مليار دولار إجمالي المدفوعات من النقد الأجنبي خلال 8 أشهر
ليبيا
سلامة لـ«ليبراسيون»: حفتر وضع شروطا لانسحاب محتمل من حرب العاصمة
ليبيا
ضبط نجلة ضابط في الجيش بتهمة التعاون مع تنظيم داعش في سرت
ليبيا
مخالفات مالية وإدارية في جميع وزارات الحكومة الموقتة
ليبيا
محامي ترامب يسعى لرفع التجميد عن 67 مليار دولار من الأرصدة الليبية
ليبيا
 المزيد من ليبيا

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

بالفيديو: بورش الكهربائية على الطرقات