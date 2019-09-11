صندوق الأمم المتحدة للسكان يوزع حقائب صحية نسائية لـ300 عائلة نازحة من مرزق

نساء من نازحي مرزق بعد تسلمهم الحقيبة الصحية. (صندوق الأمم المتحدة للسكان)

أعلن صندوق الأمم المتحدة للسكان، بالتعاون مع المنظمة الدولية للهجرة واليونيسيف وبرنامج الغذاء العالمي، توفير حقائب صحية نسائية لـ300 عائلة نازحة من مرزق إلى سبها، تلبية لاحتياجات النساء والفتيات الخاصة.

وذكر الصندوق، عبر صفحته بموقع «فيسبوك»، أن المساعدات الإنسانية تضمنت مواد غذائية وغير غذائية.

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ومنذ الشهر الماضي، تشهد مرزق اشتباكات عنيفة بين المكونات الاجتماعية في المدينة، تسببت في مقتل العشرات ونزوح مئات العائلات إلى خارج المدينة ومناطق آمنة.

وتعاني المدينة عدم وصول أي مساعدات، واستمر انقطاع التيار الكهربائي والمياه لساعات طويلة، وغالبية المراكز الخدمية متعطلة، إضافة إلى نقص الأطقم الطبية، كما تسببت الاشتباكات في مقتل العشرات ونزوح مئات العائلات إلى خارج المدينة؛ بحثا عن مناطق آمنة، وسط تبادل الاتهامات بين قوات المجلس الرئاسي وقوات القيادة العامة للقوات المسلحة، واستمرار معاناة الأهالي.