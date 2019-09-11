عقيلة صالح يتفقد مطار الأبرق لبحث سبل فتحه أمام الرحلات الجوية

جانب من زيارة عقيلة صالح لمطار الأبرق. (وكالة الأنباء الليبية)

زار رئيس مجلس النواب، المستشار عقيلة صالح، أمس الثلاثاء، مطار الأبرق الدولي، لبحث سبل تفعيل وفتح المطار أمام الرحلات الجوية.



وعقد صالح، اجتماعا بحضور رئيس مصلحة المطارات صالح اشتيوي، ومدير عام مطار الأبرق أبو بكر بدر، لبحث احتياجات بلدية الأبرق وسبل تفعيل وفتح مطار الأبرق أمام الرحلات الجوية، حسب ما ذكرت وكالة الأنباء الليبية بنغازي.



وناقش الاجتماع مشروع صيانة أجهزة التفتيش الأمني، ومنظومة المراقبة، ومعدات الأمن والسلامة بالمطار، وبعض المشاريع المقترحة مثل: تنفيذ مبنى إداري بالمطار، وصالة كبار الزوار VIP، إلى جانب مشاكل المطارات بشكل عام، وبحث إمكانية وضع خطة عمل لحل كل المختنقات في المطارات، لتسيير الرحلات الجوية بين المطارات، لرفع المعاناة عن كاهل المواطنين في البلاد.



إعادة افتتاح مطار الأبرق الدولي بعد توقف دام عامين

ودعا صالح إلى عقد اجتماع آخر في القريب العاجل، لتنفيذ كل ما تم الاتفاق عليه بشأن تشغيل مطار الأبرق الدولي.



وفي ختام الاجتماع جرى الاتفاق على إحالة كل المقترحات إلى الهيئة العامة للمواصلات والنقل في الحكومة الموقتة، وإحالتها لدولة رئيس مجلس الوزراء عبدالله الثني.

جانب من زيارة عقيلة صالح لمطار الأبرق. (وكالة الأنباء الليبية)

جانب من زيارة عقيلة صالح لمطار الأبرق. (وكالة الأنباء الليبية)