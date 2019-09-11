وكيل «داخلية الوفاق» يناقش مع رئيس «أطباء بلا حدود» إيجاد حلول لمراكز الإيواء

جانب من لقاء الشيباني مع رئيس أطباء بلا حدود. (داخلية الوفاق)

استقبل وكيل وزارة الداخلية لشؤون الهجرة غير الشرعية محمد الشيباني، أمس، رئيس بعثة المنظمة الدولية لأطباء بلا حدود.

وذكرت الداخلية في بيان لها أن اللقاء الذي عقد بمقر الوزارة بطرابلس ناقش سبل التعاون بين وزارة الداخلية والمنظمة فيما يتعلق بملف الهجرة والمهاجرين ومراكز الإيواء خاصةً في هذه الظروف التي تمر بها العاصمة طرابلس.

وشدد الشيباني على ضرورة العمل على إيجاد حلول لمراكز الإيواء وما تشهده من ازدحام نتيجة نقل المهاجرين من مراكز الإيواء الموجودة بجنوب العاصمة طرابلس, مشددا على ضرورة تكثيف الجهود بين كافة المنظمات الدولية العاملة في مجال الهجرة، وذلك لتقديم الخدمات الإنسانية والصحية لهؤلاء المهاجرين.

وحضر اللقاء رئيس قسم المنظمات الدولية, ورئيس قسم متابعة مراكز الإيواء بمكتب وكيل وزارة الداخلية لشؤون الهجرة غير الشرعية.