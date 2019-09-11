بالصور: «داخلية الموقتة» تخرج الدفعة الثانية لأعضاء هيئة الشرطة بجالو

شهدت بلدية جالو، حفل تخريج الدفعة الثانية لمنتسبي هيئة الشرطة بوزارة الداخلية بالحكومة الموقتة، حيث ضمت الدفعة التي أطلق عليها اسم «غضب الكرامة» 150 خريجًا، تلقوا تدريبات بمركز التدريب التابع لمديرية أمن جالو.

وقال مدير أمن جالو، المقدم خالد العبار، «إن الخريجين تلقوا تدريباتهم في قسم التدريب بالمديرية على أيدي الضباط وضباط الصف وأفراد الأكفاء، بإشراف مباشر من الإدارة العامة للتدريب».

وتخلل الحفل عرضًا لكراديس الخريجين الذي قدموا فقرات فنية بينت تدريباتهم ولياقتهم البدنية العالية، خاصة فيما يتعلق بالتعامل مع المشتبه بهم وفي فنون الدفاع عن النفس.

وحضر مراسم حفل التخرج عضو مجلس النواب عن البلدية، وعميد بلدية جالو وحكماؤها وأعيانها، إضافة إلى مسؤولين ومديري إدارات عامة ومديري أمن بوزارة الداخلية، وضباط ومسؤولين في القوات المسلحة.