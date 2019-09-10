وكيل «داخلية الوفاق» يستقبل رئيس بعثة «أطباء بلا حدود»

وكيل وزارة الداخلية بحكومة الوفاق يستقبل رئيس بعثة «أطباء بلا حدود»، 10 سبتمبر 2019 (الإنترنت)

استقبل وكيل وزارة الداخلية لشؤون الهجرة غير الشرعية في حكومة الوفاق، محمد الشيباني، ظهر اليوم، الثلاثاء، رئيس بعثة المنظمة الدولية «أطباء بلا حدود».

وناقش اللقاء، الذي عقد في مقر الوزارة في طرابلس، سبل التعاون بين وزارة الداخلية والمنظمة في ما يتعلق بملف الهجرة والمهاجرين ومراكز الإيواء، خصوصا في هذه الظروف التي تمر بها العاصمة طرابلس.

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وشدد الشيباني على ضرورة العمل على إيجاد حلول لمراكز الإيواء وما تشهده من ازدحام، نتيجة نقل المهاجرين من مراكز جنوب العاصمة، مشددا على ضرورة تكثيف الجهود بين كل المنظمات الدولية العاملة في مجال الهجرة، لتقديم الخدمات الإنسانية والصحية لهؤلاء المهاجرين.

وحضر اللقاء رئيس قسم المنظمات الدولية، ورئيس قسم متابعة مراكز الإيواء بمكتب وكيل وزارة الداخلية لشؤون الهجرة غير الشرعية.