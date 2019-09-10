إصابة 6 أشخاص جراء تصادم سيارتين غرب مرسى البريقة

إحدى السيارتين في موقع الحادث. (الإنترنت)

أصيب ستة أشخاص جراء حادث تصادم بين سيارتين على الطريق العام، قرب محطة الوقود، الواقعة غرب منطقة بشر عند منطقة 25 كلم غرب مرسى البريقة، حسب ما أعلنه قسم المرور والتراخيص البريقة بمديرية أمن الهلال النفطي.

وقال رئيس قسم المرور والتراخيص بالبريقة، الرائد صالحين المقريف، لـ«بوابة الوسط»، اليوم الثلاثاء، إن حادث التصادم وقع بين سيارتين، الأولى نوع «هونداي سوناتا»، والسيارة الثانية نوع «تويوتا كروزر».

وأوضح المقريف أن السيارة الأولى كان يقودها المواطن خالد حسن الدائري (33 عاما)، أحد سكان مدينة سرت، برفقته كل من خالد السنوسي الزوي (33 عامًا)، يقيم في منطقة الجفرة وسط البلاد، وإسماعيل عبد الرحمن عجاج (40 عاما)، يقيم في مدينة زليتن غرب البلاد، وعبد الرحمن علي حمدي (42 عامًا)، يقيم في مدينة سرت.

وأضاف المقريف أن السيارة الثانية كان يقودها المواطن أنس عبدالله خليل القطعاني (27 عامًا)، برفقته محمد إدريس رمضان (17 عامًا)، وهما من مدينة طبرق الواقعة شرق البلاد.

وبين أن الحادث أسفر عن إصابات بليغة لراكب السيارة الأولى خالد السنوسي، الذي دخل على أثرها إلى غرفة العناية المركزة بمستشفى الشهيد أمحمد المقريف، أجدابيا التعليمي المركزي، بينما تعرض بقية الركاب لإصابات بسيطة، وأسعفوا إلى مستشفى البريقة العام، لتلقي العلاج اللازم قبل نقلهم إلى مستشفى المقريف في أجدابيا لاستكمال العلاج.

وأكد رئيس قسم المرور والتراخيص بالبريقة، الذي يتبع مديرية أمن الهلال النفطي، اتخاذ كل الإجراءات القانونية اللازمة تجاه الحادث، مطالبا مستخدمي الطريق تخفيف السرعة والالتزام بقواعد وإرشادات المرور على الطرق الرئيسية والفرعية.