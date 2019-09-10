بالصور.. فرحة أهالي خولان بالمياه بعد 50 عاما من العطش

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 10 سبتمبر 2019, 02:53 مساء
طفلان يلهوان في بئر المياه المفتتح في خولان، 9 سبتمبر 2019، (مؤسسة الموارد المائية بالحكومة الموقتة)

غمرت فرحة عامرة أهالي منطقة خولان ببلدية الأبرق، بعد افتتاح أول بئر لمياه الشرب في المنطقة، أمس الإثنين، إذ ظلت المنطقة تعاني من شح المياه منذ 50 عاما.

ونشرت المؤسسة الوطنية للموارد المائية بالحكومة الموقتة، صورا على صفحتها بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، اليوم الأربعاء، يظهر فيها ابتهاج أهل خولان بهذا الحدث، بين لهو أطفال في المياه، وشيخ يأخذ رشفة منها.

ويصل عمق البئر إلى أكثر من 650 مترا، ونفذته المؤسسة، بعدما فشلت محاولات حكومية سابقة في توفير المياه إلى هذه المنطقة. وتقع بلدية الأبرق شرق مدينة شحات والبيضاء، حيث تبعد عن الأخيرة بنحو 18 كلم، ويتبع البلدية التي يصل عدد سكانها إلى 15 ألف نسمة، فروع المخيلي ولالي وخولان.

عجوز يأخذ رشفة ماء من البئر
طفل يغسل رأسه بماء البئر
أحد المسئولين يأخذ رشفة من ماء البئر
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