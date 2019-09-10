ارتفاع العملات الرئيسية في السوق الموازية

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 10 سبتمبر 2019, 02:32 مساء

ارتفعت أسعار صرف العملات الدولية الرئيسية في السوق الموازية مقابل الدينار في تعاملات اليوم الثلاثاء.

وصعد الدولار الأميركي بفارق قرشين اثنين، مسجلا 4.28 دينار مقابل 4.26 دينار أمس، حسب متداولين وصفحات بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».

كما ارتفع اليورو إلى 4.69 دينار مقابل 4.67 دينار أمس بفارق قرشين اثنين، وهو الفارق نفسه الذي سجله سعر صرف الجنيه الإسترليني، إذ بلغ 5.20 دينار مقارنة بسعره يوم أمس والبالغ 5.18 دينار.

وفي حين استقرت الليرة التركية عند المستوى الذي سجلته أمس عند 0.74 دينار، كان ارتفاع الدينار التونسي إلى 1.49 دينار ليبي، مقابل 1.48 دينار ليبي أمس.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

سلامة لـ«ليبراسيون»: السيناريو السلمي كان مستحيلًا قبل أسابيع لكنه اليوم معروض ...
ليبيا
المركزي: 14.2 مليار دولار إجمالي المدفوعات من النقد الأجنبي خلال 8 أشهر
ليبيا
سلامة لـ«ليبراسيون»: حفتر وضع شروطا لانسحاب محتمل من حرب العاصمة
ليبيا
ضبط نجلة ضابط في الجيش بتهمة التعاون مع تنظيم داعش في سرت
ليبيا
مخالفات مالية وإدارية في جميع وزارات الحكومة الموقتة
ليبيا
محامي ترامب يسعى لرفع التجميد عن 67 مليار دولار من الأرصدة الليبية
ليبيا
في العدد 198: إجماع دولي لوقف تصدير السلاح ومصير أطفال ليبيا بين الحرب والألعاب ...
ليبيا
أبرز ما جاء في إحاطة سلامة إلى مجلس الأمن حول الوضع في ليبيا
ليبيا
«عذبه حتى الموت».. كشف ملابسات قضية قتل طفل على يد أبيه في المرج
ليبيا
ممثلو «التبو» و«الطوارق» بهيئة صياغة الدستور يقدمون مبادرة لحل الأزمة الليبية
ليبيا
صحيفة إندبندنت المالطية تكشف سر العثور على زورق مهجور قرب ميناء الزويتينة
ليبيا
بلدية مصراتة تبلغ وليامز شروطها لاستئناف الحوار السياسي
ليبيا
 المزيد من ليبيا

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

ارتفاع ضغط الدم يقلص دماغ الإنسان