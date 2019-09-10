«مالية الوفاق» تعلن تنفيذ أذونات مرتبات أغسطس

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 10 سبتمبر 2019, 02:17 مساء
أعلنت إدارة الميزانية بوزارة المالية في حكومة الوفاق، تنفيذ أذونات صرف مرتبات شهر أغسطس الماضي، لكافة الجهات الممولة من الخزانة العامة، كما ورد من مركز المعلومات والتوثيق بالوزارة، إذ تمت إحالتها إلى مصرف ليبيا المركزي في طرابلس لإجراء المتبع.
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