21.8 مليار دينار إجمالي الإيرادات النفطية والسيادية خلال ثمانية أشهر

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 10 سبتمبر 2019, 03:23 مساء
مقر مصرف ليبيا المركزي في العاصمة طرابلس. (أرشيفية: الإنترنت)

أعلن المصرف المركزي ارتفاع الإيرادات النفطية والسيادية خلال 8 أشهر إلى 21.8 مليار دينار إجمالي، بزيادة 1.1 مليار دينار عن الإيرادات المقدرة حسب الترتيبات المالية للعام الجاري.

وحسب بيانات رسمية صادرة عن «المركزي»، فقد بلغت الإيرادات النفطية 20.2 مليار دينار خلال الفترة من الأول من يناير وحتى 31 أغسطس من العام الجاري، بارتفاع يقدر بـ2.6 مليار دينار عن الإيرادات المقدرة للفترة نفسها في الترتيبات المالية.

اقرأ أبضا: المركزي: 14.2 مليار دولار إجمالي المدفوعات من النقد الأجنبي خلال 8 أشهر

لكن الإيرادات السيادية سجلت انخفاضا عن التقديرات المتوقعة التي شملتها الترتيبات المالية، لتبلغ إيرادات الضرائب 571 مليون دينار، والجمارك 204 مليون دنانير، والاتصالات 110 ملايين دينار، وبيع المحروقات بالسوق المحلي 125 مليون دينار. وبلغت أرباح المصرف المركزي 125 مليون دينار، ورسوم الخدمات وإيرادات أخرى 418 مليون دينار، حسب بيانات المصرف المركزي.

في الوقت نفسه، بلغت إيرادات رسوم النقد الأجنبي 14.9 مليار دينار، وذلك بعد عام من قرار فرض رسوم على تعاملات النقد الأجنبي، في محاولة لتقليص الفجوة بين سعر الصرف الرسمي للعملة وسعر السوق السوداء.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

سلامة لـ«ليبراسيون»: السيناريو السلمي كان مستحيلًا قبل أسابيع لكنه اليوم معروض ...
ليبيا
المركزي: 14.2 مليار دولار إجمالي المدفوعات من النقد الأجنبي خلال 8 أشهر
ليبيا
سلامة لـ«ليبراسيون»: حفتر وضع شروطا لانسحاب محتمل من حرب العاصمة
ليبيا
ضبط نجلة ضابط في الجيش بتهمة التعاون مع تنظيم داعش في سرت
ليبيا
مخالفات مالية وإدارية في جميع وزارات الحكومة الموقتة
ليبيا
محامي ترامب يسعى لرفع التجميد عن 67 مليار دولار من الأرصدة الليبية
ليبيا
في العدد 198: إجماع دولي لوقف تصدير السلاح ومصير أطفال ليبيا بين الحرب والألعاب ...
ليبيا
أبرز ما جاء في إحاطة سلامة إلى مجلس الأمن حول الوضع في ليبيا
ليبيا
«عذبه حتى الموت».. كشف ملابسات قضية قتل طفل على يد أبيه في المرج
ليبيا
ممثلو «التبو» و«الطوارق» بهيئة صياغة الدستور يقدمون مبادرة لحل الأزمة الليبية
ليبيا
صحيفة إندبندنت المالطية تكشف سر العثور على زورق مهجور قرب ميناء الزويتينة
ليبيا
بلدية مصراتة تبلغ وليامز شروطها لاستئناف الحوار السياسي
ليبيا
 المزيد من ليبيا

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

ارتفاع ضغط الدم يقلص دماغ الإنسان