الأرصاد: تقلبات جوية غربا.. واحتمال سقوط أمطار على بعض المناطق

توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية، حدوث تقلبات جوية على مناطق غرب ليبيا، نتيجة لمنخفض جوي يعمل على ارتفاع نسبي في درجات الحرارة، خاصة على الدواخل في مناطق الوسط والجنوب الغربي.

وأظهرت النشرة الجوية الصادرة عن المركز، اليوم الثلاثاء، تراوح درجات الحرارة على الغرب بين 35و 42 درجة مئوية، مع رياح نشطة قد تثير أتربة وغبار، مع تكاثر للسحب، واحتمال بسيط لسقوط أمطار خفيفة على بعض المناطق، فيما يتحرك المنخفض ناحية الشرق من مساء اليوم.

رأس أجدير حتى سرت - سهل الجفارة - جبل نفوسة:

السماء صافية إلى قليلة السحب، تتكاثر أحيانا، مع احتمال بسيط لسقوط زخات متفرقة من المطر على بعض المناطق هذا اليوم.

وتكون الرياح جنوبية شرقية، معتدلة إلى نشطة السرعة على المناطق الساحلية وبعض مناطق الدواخل، ما يتسبب في إثارة الأتربة والغبار، ثم تتحول تدريجيا بعد الظهر إلى شمالية غربية.

وتتراوح درجات الحرارة القصوى بين 33 و38 درجة مئوية، وتصل على أبونجيم إلى 41 درجة مئوية، ثم تسجل انخفاضا بسيطا يوم الغد.

الخليج - سهل بنغازي حتى أمساعد - جالو - مراده:

السماء صافية الى قليلة السحب، وتكون الرياح شمالية غربية إلى شمالية شرقية، وجنوبية شرقية على مناطق الخليج، معتدلة السرعة، وتتراوح درجات الحرارة القصوى بين 30 و35 درجة مئوية على المناطق الساحلية، وتصل إلى 39 درجة مئوية على الخليج والدواخل.

الجفرة – سبها -غـات -غدامس - الحمادة:

السماء صافية إلى قليلة السحب، تتكاثر أحيانا، خاصة على غات وجنوب غدامس، والرياح جنوبية شرقية إلى جنوبية غربية، معتدلة السرعة، تنشط أحيانا على الحمادة وغدامس، مما قد يتسبب في إثارة الأتربة والغبار، فيما تتراوح درجات الحرارة القصوى بين 38 و42 درجة مئوية.

الكفرة - السرير- تازربو:

السماء صافية، وتكون الرياح شمالية شرقية، معتدلة السرعة، بينما تتراوح درجات الحرارة القصوى بين 37 و41 درجة مئوية.