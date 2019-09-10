«المؤتمر الدولي» على طاولة سلامة والقائم بالأعمال البريطاني

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 10 سبتمبر 2019, 11:07 صباحا
ممثل الأمين العام للأمم المتحدة في ليبيا، غسان سلامة، 4 سبتمبر 2019، (البعثة الأممية)

بحث ممثل الأمين العام للأمم المتحدة ورئيس بعثتها في ليبيا، غسان سلامة، مع القائم بأعمال السفارة البريطانية في ليبيا نيكولاس هوبتون، الوضع الراهن، والمؤتمر الدولي القادم الذي يجري التخطيط لعقده حول ليبيا.

ونشرت جريدة «ليبراسيون» الفرنسية، أمس الأحد، تصريحات لـ«سلامة»، أكد خلالها أن الاتفاق السياسي بين حكومة الوفاق والقائد العام للقوات المسلحة المشير خليفة حفتر أمر ممكن شريطة دعم القوى الأجنبية لذلك.

اقرأ أيضا: سلامة لـ«ليبراسيون»: السيناريو السلمي كان مستحيلا قبل أسابيع لكنه اليوم معروض للنقاش

وقال سلامة إن الحل العسكري وهم باهظ التكاليف، مشيرا إلى سيناريوهات ثلاثة محتملة، رجح بينها السيناريو السلمي الذي قال إنه «كان مستحيلا قبل أسابيع قليلة، لكنه اليوم أحد الخيارات المعروضة للنقاش».

ودعت مجموعة الدول الصناعية الكبرى السبع، خلال قمتها التي عقدت مؤخرا في فرنسا، إلى تنظيم مؤتمر دولي يشمل كافة الأطراف الدولية والإقليمية الفاعلة في الأزمة الليبية.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

ميسي يتصدر ومحمد صلاح ثامنًا.. تعرف على أعلى 10 لاعبين في «فيفا 20»
رياضة عالمية
الفزاني: لابد من معايير لاختيار ضيوف القنوات الفضائية
رياضة محلية
المناظرات الانتخابية.. برودة النقاش والضبابية تحيران التونسيين
عربى
تعرف على عيوب «فيراري» الكهربائية
سيارات
ضبط نجلة ضابط في الجيش بتهمة التعاون مع تنظيم داعش في سرت
ليبيا
محامي ترامب يسعى لرفع التجميد عن 67 مليار دولار من الأرصدة الليبية
ليبيا
جريدة «الوسط»: إجماع دولي على الالتزام بحظر تصدير السلاح إلى ليبيا
ليبيا
في العدد 198: إجماع دولي لوقف تصدير السلاح ومصير أطفال ليبيا بين الحرب والألعاب ...
ليبيا
الحكومة الموقتة تعتمد قرارا جديدا بشأن استيراد السيارات المستعملة
ليبيا
أبرز ما جاء في إحاطة سلامة إلى مجلس الأمن حول الوضع في ليبيا
ليبيا
ترتيب طرابلس بلائحة أفضل وأسوأ مدن العالم
منوعات
«عذبه حتى الموت».. كشف ملابسات قضية قتل طفل على يد أبيه في المرج
ليبيا
 المزيد من ليبيا

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

ارتفاع ضغط الدم يقلص دماغ الإنسان