«المؤتمر الدولي» على طاولة سلامة والقائم بالأعمال البريطاني

ممثل الأمين العام للأمم المتحدة في ليبيا، غسان سلامة، 4 سبتمبر 2019، (البعثة الأممية)

بحث ممثل الأمين العام للأمم المتحدة ورئيس بعثتها في ليبيا، غسان سلامة، مع القائم بأعمال السفارة البريطانية في ليبيا نيكولاس هوبتون، الوضع الراهن، والمؤتمر الدولي القادم الذي يجري التخطيط لعقده حول ليبيا.

ونشرت جريدة «ليبراسيون» الفرنسية، أمس الأحد، تصريحات لـ«سلامة»، أكد خلالها أن الاتفاق السياسي بين حكومة الوفاق والقائد العام للقوات المسلحة المشير خليفة حفتر أمر ممكن شريطة دعم القوى الأجنبية لذلك.

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وقال سلامة إن الحل العسكري وهم باهظ التكاليف، مشيرا إلى سيناريوهات ثلاثة محتملة، رجح بينها السيناريو السلمي الذي قال إنه «كان مستحيلا قبل أسابيع قليلة، لكنه اليوم أحد الخيارات المعروضة للنقاش».

ودعت مجموعة الدول الصناعية الكبرى السبع، خلال قمتها التي عقدت مؤخرا في فرنسا، إلى تنظيم مؤتمر دولي يشمل كافة الأطراف الدولية والإقليمية الفاعلة في الأزمة الليبية.