خطة لتطوير حقول «زلاف ليبيا للنفط والغاز»

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 10 سبتمبر 2019, 10:23 صباحا
اجتماع المؤسسة الوطنية للنفط لبحث تطوير حقول «زلاف ليبيا للنفط»، 10 سبتمبر 2019، (موقع المؤسسة الإلكتروني)

اتفقت المؤسسة الوطنية للنفط مع شركة دوقليار آند ماكنوتان على البدء في تنفيذ الدراسات المكمنية ودراسات تطوير حقول شركة زلاف ليبيا للنفط والغاز، وتقييم الاحتياطي وإعداد خطط لتطوير الحقول المكتشفة وغير المطورة، التي تسعى المؤسسة إلى وضعها على الإنتاج في أقرب وقت.

وتسعى المؤسسة إلى زيادة معدلات إنتاج النفط والغاز، بما يضمن تأمين احتياجات محطات توليد الطاقة الكهربائية، حسب بيان على موقعها الإلكتروني، اليوم الثلاثاء.

وتطرق الطرفان إلى «دراسة مستفيضة بشأن مصادر النفط والغاز، وتطبيق أحدث تقنيات الاسترداد الإضافي في أحواض سرت وغدامس ومرزق».

من جانبه، بحث رئيس مجلس إدارة «دوقليار آند ماكنوتان» سبل التنسيق مع شركة زلاف للنفط والمؤسسة، بهدف إعداد الدراسات الفنية ووضع خطط لتطوير الحقول المكتشفة وغير المطورة.

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