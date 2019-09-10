مقترح بإنشاء أكاديمية رقمية في طرابلس

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 10 سبتمبر 2019, 08:30 صباحا
اجتماع أمانة مجلس الإدارة المحلية مع عضو بالمجلس البلدي طرابلس المركز، 9 سبتمبر 2019، (صفحة الأمانة على فيسبوك)

اقترحت الأمانة العامة للمجلس الأعلى للإدارة المحلية إنشاء أكاديمية رقمية تتبع بلدية طرابلس المركز، خلال زيارة العضو بمجلس البلدية، ناصر الكريوي للأمانة.

ورحب الكريوي بهذا المقترح، فيما تطرق الحضور للنشاطات العديدة التي أطلقتها الأمانة ضمن خطة التدريب للعام الجاري 2019، والتي من ضمنها إجراء دورات تدريبية لموظفي البلديات، حسب بيان الأمانة على صفحتها بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، أمس الإثنين.

وناقش الاجتماع سبل استفادة البلدية من الخدمات المصاحبة للدورات التدريبية، والمتمثلة في البوابة الإلكترونية التي تساعد البلديات في ترشيح موظفيها لخوض الدورات حسب التخصصات المدرجة، والمنصة الإلكترونية المكملة لخطّة التدريب.

وتناول المجتمعون أيضا فوائد برنامج مركز اتصال العاصمة «1415»، الذي فعّلته الأمانة أخيرا، وشرعت في تسليمه لعدة بلديات.

وفي 3 سبتمبر الجاري، أعلنت بلدية سوق الجمعة تفعيل البرنامج، والذي يمكنها من متابعة جميع البلاغات التي ترد إلى مركز اتصال العاصمة 1415 بشكل لحظي، إذ يظهر البلاغ لدى منسق الطوارئ بالبلدية، وفريق المتابعة بها.

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