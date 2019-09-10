وزير «عدل الوفاق» يلتقي ممثلين عن مجالس المصالحة

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 10 سبتمبر 2019, 08:18 صباحا
اجتماع وزير «عدل الوفاق»، محمد عبدالواحد، مع ممثلين عن مجالس المصالحة، 9 سبتمبر 2019، (صفحة الوزارة على فيسبوك)

التقى وزير العدل بحكومة الوفاق، محمد عبدالواحد، عددا من ممثلي مجالس التوفيق والمصالحة في طرابلس الكبرى، حيث استمع إلى ملاحظاتهم حول طبيعة التحديات التي تواجههم لأداء مهماتهم.

وتطرق الاجتماع إلى الدور الذي يمكن أن تلعبه هذه المجالس في مجال تسهيل عمل اللجنة المشتركة لتوثيق انتهاكات حقوق الإنسان، والتي تباشر عملها في وزارة العدل، حسب بيان الوزارة على صفحتها بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، أمس الإثنين.

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وتطرق المجتمعون إلى إمكانية إشراك هذه المجالس في الندوات والمناشط التي تقوم بها الوزارة خاصة تلك المتعلقة بموضوع العدالة الانتقالية والمصالحة الوطنية.

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