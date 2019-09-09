إغلاق محطات غسل السيارات وقفل التعديات على خط المياه الرئيسي بطبرق

طبرق - بوابة الوسط: فراس بن علي | الإثنين 09 سبتمبر 2019, 10:19 مساء
خط مياه جرت صيانته في وقت سابق بمدينة طبرق. (أرشيفية: بوابة الوسط)

أصدر رئيس المجلس التسييري لبلدية طبرق، فرج بوالخطابية، تعليمات عاجلة للجنة الأمنية وجهاز الحرس البلدي بالمدينة، طالبهم فيها بإغلاق محطات غسل السيارات والتعديات الواقعة على خط المياه الرئيسي بالمدينة.

وقال مدير إدارة الإعلام ببلدية طبرق صلاح فؤاد، اليوم الإثنين، إن هذا الإجراء «جاء بعد ورود بلاغات كثيرة للمجلس التسييري تفيد بأن هناك محطات لغسل السيارات تتعدى على الخط العام للمياه دون أي ترخيص من الشركة العامة للمياه بالمخالفة للقانون».

وأضاف فؤاد «بوابة الوسط» بأن اللجنة الأمنية بدأت على الفور بالمرور على محطات غسل السيارات و«أمرت أصحابها بضرورة القفل وإلا سيتعرضون للمساءلة القانونية».

وأشار إلى أن رئيس المجلس التسييري للبلدية، فرج بوالخطابية، «قام خلال الأسبوعين الماضيين بإيقاف عدد من المواطنين كانوا تعدوا على خط المياه الواصل بين محطة التحلية وشركة المياه، وأمر بإغلاق هذه التعديات».

وذكر مدير إدارة الإعلام ببلدية طبرق أن طول خط المياه الواصل بين محطة التحلية وشركة المياه يبلغ 7.5 كلم، وأن المياه التي تصل إلى خزانات الشركة «لا تصل منها إلا النصف، أي بنسبة قد تصل إلى 50%؛ بسبب الوصلات غير الشرعية والتعدي على خط المياه».

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