إخماد 64 حريقًا في زليتن خلال شهر أغسطس

حريق جرى إخماده خلال أغسطس الماضي في زليتن. (صفحة فرع هيئة لاسلامة الوطنية في زليتن على فيسبوك)

أعلن فرع هيئة السلامة الوطنية في بلدية زليتن، اليوم الإثنين، أن عدد الحرائق التي تمكَّن عناصر الهيئة من إخمادها خلال شهر أغسطس الماضي في مناطق المدينة بلغ نحو 64 حريقًا.

وأوضح فرع الهيئة عبر صفحته على «فيسبوك» أن الحرائق وُزِّعت كالتالي: «المنازل بلغت 12حريقًا، وأشجار مثمرة 5 حرائق، وحرائق السيارات بلغت 7 حرائق، والأعمدة الكهربائية 5 حرائق، وأعشاب يابسة 20 حريقًا، وأعلاف ومحاصيل زراعية 3 حرائق، ورابش سيارات 6 حرائق، وقمامة حريقان، وحرائق المحلات بلغت 3 حرائق، وحريق واحد في الحاويات السكنية».

وذكر فرع هيئة السلامة الوطنية في زليتن أن عدد الحرائق التي وقعت في مناطق البلدية منذ بداية العام 2019 وحتى شهر أغسطس بلغت نحو 420 حريقًا.