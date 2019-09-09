السراج يبحث مع وفد من الجنوب الأوضاع الأمنية وأزمة مرزق

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 09 سبتمبر 2019, 08:17 مساء

بحث رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق فائز السراج، صباح اليوم، مع وفد من الجنوب الليبي يضم حكماء وشيوخ وأعيان سبها وعدد من المدن الأخرى، الأوضاع الأمنية في المنطقة الجنوبية، وسبل حل أزمة مدينة مرزق، ومشكلة النازحين وتوفير الظروف المناسبة لعودتهم إلى المدينة.

ومنذ مطلع الشهر الماضي، تشهد مرزق اشتباكات عنيفة بين المكونات الاجتماعية في المدينة، تسببت في مقتل العشرات ونزوح مئات العائلات إلى خارج المدينة ومناطق آمنة.

ووفق بيان للمجلس الرئاسي، بحث الاجتماع أيضًا الإجراءات اللازمة لتحقيق المصالحة بين المكونات الاجتماعية والثقافية في المنطقة.

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وأكد السراج أن المنطقة الجنوبية تشكل أهمية بالغة لأمن واستقرار البلاد، داعيًا الحكماء والشيوخ لـ«الاحتكام للعقل، وأن يفوتوا الفرصة على محاولات زرع الفتنة، حفاظًا على وحدة الصف والسلم الأهلي».

من ناحية أخرى بحث الاجتماع ملف الخدمات بالبلديات والمطالب المتعلقة باستكمال مشاريع البنية التحتية.

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