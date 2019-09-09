المركزي: 14.2 مليار دولار إجمالي المدفوعات من النقد الأجنبي خلال 8 أشهر

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 09 سبتمبر 2019, 04:00 مساء

قال مصرف ليبيا المركزي إن إجمالي المدفوعات من النقد الأجنبي التي أنفقها بلغت  14.2 مليار دولار خلال ثمانية أشهر في الفترة من يناير وحتى نهاية أغسطس من العام الجاري.

 وأوضح المصرف في بيان اليوم الإثنين أن من بين هذه المدفوعات مبلغ 10.1 مليار دولار لتغذية حسابات المصارف التجارية، موزعة على 3.8 مليار دولار لمخصص أرباب الأسر، و 4.7 مليار للاعتمادات المستندية.

بالإضافة إلى « 1.6 مليار دولار تمثل حوالات دراسة وعلاج على الحساب الخاص، ومرتبات مغتربين وتأمين وطيران وسداد أغراض شخصية لمواطنين».

وأشار المصرف أن من بين المدفوعات أيضا، «مبلغ 4.1 مليار دولار تحويلات الدولة، منها 2.7 مليار دولار للمؤسسة الوطنية للنفط تغطي بند دعم المحروقات وبقية مصروفات المؤسسة»، بالإضافة إلى 400 مليون دولار لتغطية اعتمادات الجهات العامة، و«مليار دولار تشمل منح ورسوم الطلبة الدارسين بالخارج، والسفارات، ومصروفات القضايا الخارجية، وسداد التزامات علاج بالخارج على نفقة الدولة، ومدفوعات المصرف المركزي»

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