«بلدي نالوت» يناقش الخطة المستقبلية لتطوير القطاعات

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 09 سبتمبر 2019, 03:07 مساء
اجتماع المجلس البلدي نالوت، 9 سبتمبر 2019، (صفحة البلدية على فيسبوك)

ناقش المجلس البلدي نالوت العراقيل والصعوبات التي تواجه عمل القطاعات المختلفة في البلدية، وأيضا المشاريع المنجزة، والتي قيد الإنشاء.

وبحث المجلس، في اجتماعه اليوم الإثنين، المشاريع المقترحة والخطة المستقبلية لتطوير القطاعات، إضافة إلى آلية تواصل مديري القطاعات مع البلدية، ومع بعضهم؛ لتقديم الخدمات للمواطن.

واستعرض الاجتماع أيضا آلية عمل البلدية بالإمكانات الموجودة، وكيفية التنسيق للعمل بروح الفريق، كما تطرق إلى مسألة حصر الاحتياجات الفعلية لنالوت، كي يتسنى إحالتها بشكل عاجل إلى وزارة الحكم المحلي بحكومة الوفاق.

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