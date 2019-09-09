غدا.. قطع جزئي للكهرباء عن بعض أحياء بنغازي

محطة كهرباء، (الإنترنت: أرشيفية)

أعلنت الهيئة العامة للكهرباء والطاقات المتجددة بالحكومة الموقتة، اليوم الإثنين، أنها ستقطع التيار الكهربائي بشكل جزئي على عدد من الأحياء الواقعة غرب وجنوب بنغازي، لغرض الصيانة.

وأفاد المتحدث الرسمي باسم الهيئة ربيع خليفة، بأن الصيانة تأتي في إطار استكمال مشروع تجديد دوائر الضغط العالي جهد 220 ك.ف الرابطة بين محطة أجدابيا ومحطة جنوب بنغازي، وذلك نظرا للانقطاع المستمر لبعض المغذيات للدوائر المذكورة عند منطقة القوارشة؛ مما تسبب في انقطاع مستمر في التيار، حسب وكالة الأنباء الليبية في بنغازي.

وأوضح أن الصيانة ستبدأ فعليا من الغد، خلال الفترة من الساعة الثامنة صباحا وحتى الرابعة عصرا، مشيرا إلى أنها ستستمر لمدة أسبوع حتى يتم سحب أسلاك الضغط العالي فوق المغذيات المتقاطعة.

وقال إن التيار الكهربائي سينقطع على أحياء (القوارشة، قنفودة، تيكا، قاريونس، شارع فينسيا والحي الجامعي، طبلينو) فقط لا غير.