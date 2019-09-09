عقيلة يزور طبرق للوقوف على أزمة نقص المياه

اجتماع رئيس مجلس النواب عقيلة صالح، مع المجلس التسييري لبلدية طبرق، (الإنترنت: أرشيفية)

زار رئيس مجلس النواب عقيلة صالح، اليوم الإثنين، بلدية طبرق؛ للوقوف على بعض المشكلات البلدية وعلى رأسها أزمة نقص مياه الشرب، إضافة إلى المشاريع المتوقفة.

وبحث عقيلة مع المجلس التسييري للبلدية أزمة مياه الصرف الصحي التي أغرقت وسط المدينة، بسبب عدم وجود مشغلين متخصصين وفنيي صيانة لمحطات الرفع والتنقية والمعالجة الخاصة بمياه الصرف، حسب تصريح مدير إدارة الإعلام بالبلدية، صلاح فؤاد إلى «بوابة الوسط».

واستمع عقيلة إلى مطالب مديرية أمن طبرق وجهاز الحرس البلدي، لتفعيل دور البلدية بشكل أوسع؛ كي تقدم خدمات جيدة للمواطنين من حيث الأمن والرقابة على الأغذية ومحاربة الظواهر السلبية كافة بالمدينة.

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وأشار فؤاد إلى أن عضو مجلس النواب إبراهيم زغيد رافق عقيلة خلال تلك الزيارة، وعدد من مستشاري الأخير. يذكر أن طبرق تعاني نقصا حادا في المياه، وقد أعلنت النفير الشهر الماضي؛ لمواجهة تلك الأزمة، كما عقدت المؤسسة الوطنية للموارد المائية اجتماعا في حينه لوضع «حلول عاجلة» للمشكلة.