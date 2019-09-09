ارتفاع الدولار واليورو في السوق الرسمية

ارتفع سعر الصرف الرسمي للدولار الأميركي واليورو مقابل الدينار اليوم الإثنين، في حين تراجع الجنيه الإسترليني واليورو في التعاملات.
وصعد سعر صرف الدولار الأميركي بفارق 0.0008 دينار، مسجلًا 1.4125 دينار مقابل 1.4117 دينار أمس، حسب النشرة الرسمية الصادرة عن المصرف المركزي.
وتراجع الجنيه الإسترليني بفارق 0.0142 دينار، مسجلًا 1.7313 دينار مقابل 1.734 دينار أمس، في حين صعد اليورو بمقدار 0.0001 دينار، مسجلًا 1.5571 دينار مقابل 1.557 دينار أمس.
وفي حين استقر سعر صرف الين الياباني عند مستوى 1.32 دينار، انخفض اليوان الصيني بفارق 0.0004 دينار مسجلًا 0.198 د.ل دينار مقابل 0.1984 دينار. أما الليرة التركية فقد ارتفعت إلى 0.2474 د دينار مقابل 0.2472 دينار أمس، بفارق 0.0002 دينار.
على صعيد العملات العربية ارتفع الدرهم الإماراتي بفارق 0.0003 دينار، ليبلغ 0.3846 دينار مقابل 0.3843 دينار أمس. أما الدينار التونسي فقد تراجع بفارق 0.0005 دينار، ليسجل 0.4924 دينار مقابل 0.4929 د.لدينار أمس، بينما ارتفع الدينار الجزائري بفارق 0.001 ليبلغ 0.118 دينار ليبي مقابل 0.117 دينار ليبي الذي سجله الأحد.