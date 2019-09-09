ارتفاع الدولار واليورو في السوق الرسمية

ارتفع سعر الصرف الرسمي للدولار الأميركي واليورو مقابل الدينار اليوم الإثنين، في حين تراجع الجنيه الإسترليني واليورو في التعاملات.

وصعد سعر صرف الدولار الأميركي بفارق 0.0008 دينار، مسجلًا 1.4125 د‫ينار مقابل 1.4117 د‫ينار أمس، حسب النشرة الرسمية الصادرة عن المصرف المركزي.

وتراجع الجنيه الإسترليني بفارق 0.0142 دينار، مسجلًا 1.7313 د‫ينار مقابل 1.734 د‫ينار أمس، في حين صعد اليورو بمقدار 0.0001 دينار، مسجلًا 1.5571 د‫ينار مقابل 1.557 د‫ينار أمس.

وفي حين استقر سعر صرف الين الياباني عند مستوى 1.32 دينار، انخفض اليوان الصيني بفارق 0.0004 دينار مسجلًا 0.198 د‫.‬ل د‫ينار مقابل 0.1984 د‫ينار. أما الليرة التركية فقد ارتفعت إلى 0.2474 د د‫ينار مقابل 0.2472 د‫ينار أمس، بفارق 0.0002 دينار.

على صعيد العملات العربية ارتفع الدرهم الإماراتي بفارق 0.0003 دينار، ليبلغ 0.3846 د‫ينار مقابل 0.3843 د‫ينار أمس. أما الدينار التونسي فقد تراجع بفارق 0.0005 دينار، ليسجل 0.4924 د‫ينار مقابل 0.4929 د‫.‬لد‫ينار أمس، بينما ارتفع الدينار الجزائري بفارق 0.001 ليبلغ 0.118 د‫ينار ليبي مقابل 0.117 د‫ينار ليبي الذي سجله الأحد.