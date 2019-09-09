ارتفاع الدولار واليورو في السوق الرسمية

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 09 سبتمبر 2019, 05:15 مساء

ارتفع سعر الصرف الرسمي للدولار الأميركي واليورو مقابل الدينار اليوم الإثنين، في حين تراجع الجنيه الإسترليني واليورو في التعاملات.

وصعد سعر صرف الدولار الأميركي بفارق 0.0008 دينار، مسجلًا 1.4125 د‫ينار مقابل 1.4117 د‫ينار أمس، حسب النشرة الرسمية الصادرة عن المصرف المركزي.

وتراجع الجنيه الإسترليني بفارق 0.0142 دينار، مسجلًا 1.7313 د‫ينار مقابل 1.734 د‫ينار أمس، في حين صعد اليورو بمقدار 0.0001 دينار، مسجلًا 1.5571 د‫ينار مقابل 1.557 د‫ينار أمس.

وفي حين استقر سعر صرف الين الياباني عند مستوى 1.32 دينار، انخفض اليوان الصيني بفارق 0.0004 دينار مسجلًا 0.198 د‫.‬ل د‫ينار مقابل 0.1984 د‫ينار. أما الليرة التركية فقد ارتفعت إلى 0.2474 د د‫ينار مقابل 0.2472 د‫ينار أمس، بفارق 0.0002 دينار.

على صعيد العملات العربية ارتفع الدرهم الإماراتي بفارق 0.0003 دينار، ليبلغ 0.3846 د‫ينار مقابل 0.3843 د‫ينار أمس. أما الدينار التونسي فقد تراجع بفارق 0.0005 دينار، ليسجل 0.4924 د‫ينار مقابل 0.4929 د‫.‬لد‫ينار أمس، بينما ارتفع الدينار الجزائري بفارق 0.001 ليبلغ 0.118 د‫ينار ليبي مقابل 0.117 د‫ينار ليبي الذي سجله الأحد.

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