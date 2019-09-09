ارتفاع طفيف للدولار واليورو بالسوق الموازية

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 09 سبتمبر 2019, 12:52 مساء

سجلت أسعار صرف العملات الدولية الأكثر تداولا بالسوق الموازية ارتفاعا طفيفا مقابل الدينار في تعاملات اليوم الإثنين.

وصعد سعر صرف الدولار بفارق قرش واحد، مسجلا 4.26 دينار، مقابل 4.25 دينار أمس، حسب متداولين وصفحات بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».

كما ارتفع اليورو بالفارق نفسه، مسجلا 4.68 دينار، مقارنة بـ4.67 دينار أمس، فيما صعد الجنيه الإسترليني إلى 5.18 دينار، مقابل 5.17 دينار أمس.

واستقرت الليرة التركية عند المستوى الذي سجلته الأحد بواقع 0.74 دينار، كما حافظ الدينار التونسي على مستوى 1.48 دينار ليبي.

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