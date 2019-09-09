الأرصاد تتوقع تقلبات جوية غرب البلاد غدا

توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية حدوث تقلبات جوية على مناطق غرب البلاد اعتبارا من يوم غد، نتيجة لتمركز منخفض جوي شرق الجزائر يعمل على ارتفاع نسبي في درجـات الحرارة، حيث تسجل بين 34 و41 درجة مئوية.

وأشارت النشرة الجوية الصادرة عن المركز إلى هبوب رياح نشطة قد تتسبب في إثارة الأتربة والغبار وتكاثر للسحب، واحتمال بسيط لهطول أمطار خفيفة على بعض المناطق، ويتحرك المنخفض ناحية الشرق من مساء غد يصحبه انخفاض في درجات الحرارة.

وتسجل درجات الحرارة المتوقعة اليوم على مناطق الشمال بين 28 و33 درجة مئوية على المناطق الساحلية، وبين 35 و37 درجة مئوية على مناطق الدواخل، وتكون على مناطق الوسط والجنوب بين 38 و41 درجة مئوية.

رأس إجدير حتى سرت - سهل الجفارة - جبل نفوسة

السماء صافية إلى قليلة السحب تتكاثر أحيانا مع احتمال بسيط لهطول رخات متفرقة من المطر على بعض المناطق خاصة يوم الغد. والرياح شرقية إلى جنوبية شرقية معتدلة إلى نشطة السرعة على المناطق الساحلية وبعض مناطق الدواخل مما يتسبب في إثارة الأتربة والغبار تتحول تدريجيا بعد ظهر غد إلى شمالية غربية، ودرجات الحرارة القصوى تتراوح بين 32 و37 درجة مئوية، وتسجل ارتفاعا غدا يكون ملحوظا على سرت وأبونجيم.

الخليج - سهل بنغازي حتى أمساعد - جالو - مرادة

السماء صافية إلى قليلة السحب، والرياح شمالية غربية إلى شمالية معتدلة السرعة تنشط أحيانا على بعض المناطق، خصوصا على أقصى الساحل الشرقي، ودرجات الحرارة القصوى تتراوح بين 28 و33 درجة مئوية على المناطق الساحلية، بينما تصل إلى 38 درجة مئوية على جالو.

الجفرة - سبها -غـات -غدامس - الحمادة

السماء صافية إلى قليلة السحب تتكاثر أحيانا على غات مع احتمالٍ بسيط لهطول أمطار خفيفة هذا اليوم. والرياح متغيرة الاتجاه خفيفة السرعة، وتتراوح درجات الحرارة القصوى بين 40 و42 درجة مئوية، وتنخفض غدا على غدامس.